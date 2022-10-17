Минфин подготовил ряд мер поддержки мобилизованных граждан | 360°

Власть 17 октября 2022, 09:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Минфин подготовил ряд мер поддержки мобилизованных граждан Минфин предложил продлить срок уплаты налогов для мобилизованных граждан на срок службы Минобороны РФ

Читать 360tv в

Сотрудники Министерства финансов России разработали ряд мер поддержки мобилизованных граждан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей ведомства.

По их данным, законопроект уже направили на рассмотрение в правительство России. Длительность рассмотрения документа и вероятность его согласования пока не известны.

Реклама

«На период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, продляются сроки уплаты налогов», — предложили представители Минфина.

Реклама

К этой же мере относятся сборы, авансовые платежи и расчеты по страховым взносам. Исключением станет НДФЛ, уплачиваемый в качестве налогового агента и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода.

Также сотрудники Министерства финансов хотят распространить на весь период службы мобилизованного гражданина срок представления налоговых деклараций и финансовых отчетностей.

0 0 0 0 0 0