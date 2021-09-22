Минфин озвучил прогноз на инфляцию и курс доллара на 2022 год

В Минфине и Минэкономразвития назвали основные параметры проекта федерального бюджета РФ и прогноза на 2022 год. Прогнозируемая инфляция составит 4%, а бюджетный профицит — 1,4 триллиона рублей.

ВВП прибавит 3%, уточнило РИА «Новости» в Telegram. Цена нефти Urals будет равняться 62,2 доллара, а курс доллара — 72,1 рубля.

Профицит бюджета прогнозируется на уровне 1% ВВП, или 1,4 триллиона рублей. Доходы составят 25 триллионов, из которых 9,5 триллиона — нефтегазовые, а не относящихся к ним — 15,4 триллиона. Объем внутренних заимствований окажется в пределах 3,2 триллиона рублей, внешних — до трех миллиардов долларов.

Сумма бюджетных расходов — 23,6 триллиона рублей. Из них на национальную оборону пойдет 3,5 триллиона, на национальную безопасность и правоохрану — 2,8 триллиона, на госпрограмму «Соцподдержка» — 2,2 триллиона. Еще 1,3 триллиона рублей в бюджете заложили на развитие транспортной системы, 1,2 триллиона — на здравоохранение и столько же — на образование.

Госпрограмма «Комфортное жилье» потребует 396 миллиарда рублей, нацпроект «Цифровая экономика» — 210 миллиардов.

В Минфине собираются представить ряд новшеств по налогообложению прибыли бизнеса. Изменения должны стимулировать его инвестировать в экономику, а не платить дивиденды.