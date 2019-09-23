Минфин объявил о масштабном сокращении госслужащих

Как пояснила Нестеренко, если этого не сделать, то заработные платы чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей ежегодно.

Сокращение госаппарата, по замыслу Министерства финансов, будет проходить в два этапа. На первом это произойдет «автоматически». Таким образом, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в 2020 году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%. На втором этапе предполагается структурное совершенствование государственного аппарата.

Замглавы Минфина также добавила, что освободившиеся деньги пойдут на повышение зарплат гражданских служащих.