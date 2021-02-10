Минфин изучит возможность введения «цифрового налога» в РФ

Министерство финансов РФ изучит вопрос о целесообразности введения в стране «цифрового налога». Об этом в интервью КРMG рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов.

«Крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию», — сказал Сазанов.

Замминистра финансов сообщил, что ведомство будет изучать иностранный опыт.

«Например, в Англии первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения», — заявил он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что российская экономика успешно преодолела последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Глава ведомства подчеркнул, что об этом свидетельствует сохранение суверенного рейтинга РФ, по оценке агентства Fitch, на уровне BBB. Силуанов не исключил, что кредитный рейтинг РФ могут повысить с учетом устойчивого роста экономики страны.