Минфин и Минстрой проработают индексацию выплат пострадавшим из-за природных ЧС

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою проработать индексацию выплат людям, которые пострадали во время природных катаклизмов. Перечень поручений председателя правительства по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке опубликовал сайт кабмина.

«Проработать вопрос индексации размера компенсационных выплат гражданам на проведение ремонта пострадавших жилых помещений с учетом накопленной инфляции, а также рассмотреть возможность индексации выплат гражданам на цели приобретения или строительства жилья взамен утраченного», — говорится в документе.

Мишустин также распорядился продумать оказание помощи потерявшим жилье из-за подтопления, даже если раньше им уже выплатили деньги на капитальный ремонт домов после предыдущих паводков. Глава правительства поставил перед МЧС, Минфином и руководителями дальневосточных регионов задачу разработать поправки, которые отменят различия в поддержке в случае полной и неполной утраты имущества первой необходимости.

Все комиссии по чрезвычайным ситуациям должны будут оптимизировать свою работу на всех уровнях, чтобы ускорить оказание помощи пострадавшим и исключить дублирование.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах. Он заявил о вопросах к организации лесного хозяйства в стране.