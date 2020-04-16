По поручению президента правительство должно перечислить регионам 200 миллиардов рублей для помощи людям. Для поддержки российских авиакомпаний будет выделено 23 миллиарда рублей. Малым и средним предприятиям государство предоставит прямую безвозмездную помощь, деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат.

Готовится ряд совещаний с правительством для уточнения параметров помощи, пишет издание.

Минфин уже готовит переверстку бюджета 2020 года объемом почти в триллион рублей, указано в материале. Из этой суммы 740 миллиардов рублей будет выделено для финансирования «второго пакета» антивирусной господдержки, для расширения санитарных мер — еще 211 миллиардов рублей.

На призывы отраслей к наращиванию этих объемов в разы власти не поддаются — выход России из «коронавирусной ямы» оплатят за счет отказа от неактуальных программ, уточняет издание.

Владимир Путин накануне снова выступил в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. «360» вел онлайн-трансляцию. Совещание прошло в закрытом режиме в формате видеоконференции.

Число зараженных 2019-nCoV в России достигло 24 490 человек, от болезни COVID-19 скончалось 198 граждан, победить заболевание смогли 1986. Самый большой прирост зараженных был зафиксирован 15 апреля — 3388 новых случаев.