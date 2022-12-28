Власть 28 декабря 2022, 17:23 Минэнерго сообщило, что контролирует ситуацию с ценами на бензин и запасами топлива в России Министр энергетики Шульгинов: ситуация с ценами на бензин и запасами топлива под контролем freepik

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Минэнерго держит под контролем ситуацию со стоимостью бензина и запасами топлива в России. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью на канале «Россия 24».

Он отметил, что запасы дизеля в стране находятся в объеме трех миллионов тонн, бензина — 1,6 миллиона тонн. По его словам, россиянам не стоит волноваться из-за цен на топливо. Министерство энергетики держит ситуацию под своим контролем.

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«Поэтому я не думаю, что нужно волноваться. Контролируем мы, контролируют нас», — подчеркнул Шульгинов.

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В 2022 году цены на бензин выросли, но гораздо ниже инфляции. Его стоимость, пояснил министр, подскочила всего на 0,4% при инфляции в 11,1%. Цены на дизель выросли на 9,8%. Шульгинов заверил, что контроль за ситуацией на рынке ведется постоянный.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что по предварительным данным Минэнерго страна по итогам уходящего года нарастит производство бензина на 4,2%. Это составит до 42,5 миллиона тонн. Производство дизеля увеличится на 5,9% — до 85 миллионов тонн.