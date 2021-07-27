Минэнерго допустило временный запрет на экспорт бензина

В ближайшие дни министерство энергетики России может принять решение о временном запрете экспорта бензина. Вся документация уже готова. Решение будет принято на основании динамики роста или падения биржевых цен на топливо. Во внимание примут и насыщение рынка объемами.

Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Сейчас смотрим детали и на ежедневную динамику. Последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому все документы готовы, получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сорокин уточнил, что, если в ближайшие дни не наметится улучшение, решение о временном запрете на экспорт будет принято. Он добавил, что топливный рынок следует регулировать за счет демпферного механизма и внутреннего наполнения.

«Это не должно делаться в ущерб компаниям, мы должны долгосрочную предсказуемость создавать», — добавил Сорокин.

Первое место по дешевизне бензина в странах Европы занял Казахстан (34,3 рубля за литр бензина марки Аи-95). Россия оказалась на втором месте (49,1 рубля), Белоруссия — на третьем (58 рублей).