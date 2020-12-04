Минэкономразвития проведет перепись малого и среднего бизнеса

Министерство экономического развития и Росстат проведут сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года.

Экономическая перепись малого и среднего бизнеса проходит раз в пять лет. Следующая запланирована на первое полугодие 2021 года. Участие в ней обязательное.

В России более 22 миллионов человек имеют малый и средний бизнес. Данные о компаниях, которые получат во время сплошного наблюдения, помогут сформировать адресную систему поддержки предпринимателей и успешно реализовать государственную политику по повышению роли малого и среднего бизнеса в России.

«Итоги сплошного наблюдения позволят сформировать информацию, необходимую для проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти регионов в сфере развития малого и среднего предпринимательства», — сообщили в ведомстве.