Минэкономразвития предложило продлить разрешительные сертификаты авиации

Министерство экономического развития России внесло в правительство предложение, предусматривающее продление разрешительных сертификатов для авиации. Срок продления указан до конца года.

Как сообщили «Известия», в пояснительной записке говорится, что данные послабления нужны, чтобы снизить административную нагрузку на предпринимателей, в условиях пандемии коронавируса. Ожидается, что продлевать документы можно будет на 90 дней до конца года.

Как сообщили в Министерстве транспорта, данные меры «позволят осуществлять профессиональную деятельность в условиях режима повышенной готовности».

Ранее стало известно, что правительство разрабатывает новые меры по поддержке бизнеса. Они нужны, чтобы стимулировать выход экономики из кризиса. Восстановление российской экономики будет постепенным, быстрого отскока ожидать не стоит.