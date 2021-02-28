Минэкономразвития назвало статью Bloomberg о росте цен на продукты спекулятивной

Выводы агентства Bloomberg, которое посчитало Россию одной из «горячих точек» по росту цен на продукты, являются спекулятивными. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

«Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Пресс-служба отметила, что правительство сосредоточено на том, «чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах».

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что в январе мировые цены на продукты достигли максимума за последние шесть лет. Bloomberg выпустил материал, в котором прогнозируется, что влияние роста цен на продовольствие будет неравномерным.

Наиболее сильный резонанс повышение цен вызовет в «горячих точках» — крупных странах со средним уровнем дохода, считает издание. К ним Bloomberg отнес Россию, Бразилию, Турцию, Индию и Нигерию.