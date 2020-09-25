Минэкономики заявило, что россияне отчасти даже выиграли от пандемии

Минэкономики подготовило для нужд бюджетного процесса два сценария прогноза социально-экономического развития России до 2023 года. В текущем году они очень близки, главными факторами неопределенности в них названы внешние переменные, связанные с будущей пандемией COVID-19.

Как стало известно газете «Коммерсант», министерство считает, что к 2023 году к прежнему уровню производства 2019 года вернется лишь часть отраслей. Немного ниже докризисного уровня до 2023 года будет налоговое перераспределение.

Базовый сценарий Минэкономики опирался на расчеты бюджета, поэтому консервативный отличается от него непринципиально. Главное их отличие состоит в том, что помимо цен на нефть в них упоминается динамика «второй волны» коронавируса, на которую повлиять фактически невозможно. Она изменит внешний и в меньшей степени внутренний спрос на российские товары, и в итоге — на темпы роста ВВП.

В прогнозном расчете ведомства содержатся парадоксальные данные об экономически «выигравших» от пандемии. На спаде ВВП в 2020 году доля оплаты труда достигла рекордных 48,7% (в 2019 году 45,7%). В 2021 году этот показатель прогнозируется в размере 47,8%, в 2022 — 47,5%, в 2023 — 47,5%. Доля прибылей ВВП в 2019 году составляла 42,9%, в 2020 году она, вероятно, упадет до 40,5%, к 2023 году она восстановится до 41,5.

В текущем году по сравнению с минувшим налоговое перераспределение снизилось с 11,4% до 10,9%. До 11,1% показатель должен подняться к 2023 году.

Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в соглашении с правительством предложило увеличить пособия по безработице для граждан с детьми и выплачивать их на постоянной основе.