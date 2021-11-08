В Минэкономики заявили, что не видят оснований для предложенных министерством просвещения упрощений требований к образовательной деятельности автошкол. В частности, об отмене норматива площади полигона для обучения навыкам вождения. Однако принятый в 2014 году норматив о 0,24 гектара тоже не был подтвержден расчетами.

В результате, как сообщила газета «Коммерсант», другие нововведения, предложенные в проекте, не были утверждены. Минобрнауки разработал два пакета поправок к признанным устаревшими программам подготовки водителей.

Ведомство предложило полностью переработать учебные курсы, а также принять некоторые точечные изменения. Например, отменить запрет на обучение вождению на автомагистралях, увеличение числа практических занятий и прочих нововведений.

Минпросвещения предложило отменить норматив о площади учебной площадки, без которого автошкола не сможет получить лицензию. Предлагалось сделать ее такого размера, чтобы на ней можно было выполнять испытательные упражнения. Какой размер считать достаточным в проекте не указывалось.

По мнению директора ассоциации развития автоматизации автошкол Владимира Котрова, отмена норматива спровоцирует появление на рынке мелких игроков и резкое снижение качества обучения. Его поддержал заместитель директора департамента профессионального обучения ДОСААФ Александр Пискарев.

«Усилится демпинг цен и, как следствие, упадет качество обучения. Рискуем получить ситуацию, когда любая организация, имея площадку хоть в десять квадратных метров, сможет обучать вождению», — подчеркнул он.

Автоэксперт Петр Баканов посоветовал для того, чтобы гарантированно сдать экзамены на вождение с первого раза взять дополнительные уроки вождения и выработать в себе внимательность и стрессоустойчивость на дороге.