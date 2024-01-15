Власть 15 января 2024, 01:50 Милонов выступил за запрет вазэктомии в России Милонов: вазэктомию для мужчин нужно исключить из перечня оказываемых в РФ услуг РИА «Новости»

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Женщинам нужно разрешать стерилизацию только по медицинским показаниям. Мужчинам такую процедуру необходимо полностью запретить. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он написал обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, сообщил сайт RT.

Милонов напомнил о демографических проблемах в России и предложил комплексный подход для их решения. В частности, запрет вазэктомии для мужчин. На сегодняшний день услуга разрешена даже без серьезных медицинских показаний и воспринимается как один из способов контрацепции.

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Депутат предложил оставить процедуру стерилизации для женщин только по медицинским показаниям, угрожающим жизни.

«Что же касается мужской стерилизации (вазэктомии), то прошу вас рассмотреть возможность ее полного исключения из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории нашей страны», — написал Милонов.

Ранее он выступил за создание морального кодекса для российских артистов. Такую инициативу Милонов предложил после скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».