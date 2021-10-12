Милонов собирается запретить смену пола в РФ

Депутат Виталий Милонов занял пост заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Он планирует внести законопроект о запрете смены пола. Сейчас возможность изменения гендерного маркера в документах прописана в федеральном законе «Об актах гражданского состояния». Об этом политик рассказал в беседе с «Газетой.ru».

«У меня куча законопроектов, которые остались еще с прошлого созыва. Думаю, я как зампредседателя комитета смогу их предложить. Например, нужно пересмотреть наше законодательство, которое содержит абсолютно мракобесную статью эпохи Льва Троцкого о возможности смены пола», — отметил политик.

По словам Милонова, пол дается человеку от рождения. Возможность изменить пол он назвал антинаучной.

Зампредседателя также отметил важность комитет по защите семьи и детей. Милонов назвал его стратегически важным для России, так как комитет занимается защитой семейных ценностей, а также помогает одиноким мамам и детям.