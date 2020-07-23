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    23 июля 2020, 10:57

    Милонов рассказал о роли женщины в семье и домашнем насилии

    Алена Макаренко

    Важно разделять темы прав женщин и проблем во взаимоотношениях. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщил сайт NEWS.ru.
    Милонов рассказал о роли женщины в семье и домашнем насилии

    «Говоря о модной теме — новом взгляде на права женщин и на проблему взаимоотношений мужчины и женщины, я бы разделял вещи, связанные с уголовными или административно наказуемыми действиями, — это насилие и вопрос в принципе позиционирования роли женщины в семье», — сказал он.

    Женщина должна играть в семье ту роль, о которой она договорилась с мужем, добавил Милонов.

    Вмешательство властей в личные дела «недопустимо», но вопросы насилия в семье нужно решать, уверен Милонов.

    «Чужая душа — потемки, и вмешиваться в дела семьи с универсальным рецептом невозможно. Семья — очень сложный организм, и государственное вмешательство в личностные отношения, я считаю, недопустимо», — заявил депутат.

    Несмотря на это, не стоит спекулировать на теме вопросов насилия. По мнению парламентария, существуют проблемы, связанные с работой правоохранительных органов и вопросами юридического регулирования конфликтов в семье. При этом Милонов заявил, что это «очень спорная и тонкая дорога». При разговорах о семейных скандалах вводятся охранительные заградительные барьеры, однако в других случаях этого не происходит.

    Новости SMI.FM