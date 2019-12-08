Милонов рассказал о найденной на морозе на улице приемной дочери

Кудрявцева попросила Милонова назвать место, где родилась приемная дочка. Однако гость отказался публично говорить про не самый лучший период в жизни девочки. Тем не менее сюжет о ребенке все равно показали в студии.

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Оказалось, что Евдокию мать бросила спустя восемь часов после рождения и бросила на скамейке в сквере. Милонов узнал об этом из выпуска новостей и удочерил девочку, дал ей свою фамилию. Сейчас малышке пять лет.

Мать ребенка — гражданка Узбекистана, она работала в кафе охранником. О беременности женщина никому из коллег не рассказывала. Да никто и не догадывался — она была пухленькой. Когда начались роды, сотрудница заведения ушла в туалет и родила там девочку. После она с младенцем восемь часов каталась в общественном транспорте. А затем уроженка Узбекистана бросила ребенка в сквере и снова вышла на работу.

Узнав историю Евдокии, Кудрявцева расплакалась.

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После в эфире программы появилась и сама приемная дочка Милонова. Она рассказала, что ходит на гимнастику. А еще девочка всегда ждет дома папу, который «работает работу в Москве, а потом садится на самолет и прилетает домой». Евдокия поделилась секретом, какой подарок ждет от Деда Мороза на Новый год, — кукольный домик.

Милонов воспитывает шестерых детей: родных дочерей Марфу, Пелагею и сына Николая, а также приемных — Петра, Илью и Евдокию.