  • Милонов рассказал о найденной на морозе на улице приемной дочери

    08 декабря 2019, 13:30

    Алена Макаренко

    Телеведущая Лера Кудрявцева расплакалась, когда узнала о первых днях жизни приемной дочери депутата Госдумы Виталия Милонова. Мать бросила Евдокию через восемь часов после рождения и оставила на скамейке в сквере в Москве. Об этом стало известно из нового выпуска программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

    Кудрявцева попросила Милонова назвать место, где родилась приемная дочка. Однако гость отказался публично говорить про не самый лучший период в жизни девочки. Тем не менее сюжет о ребенке все равно показали в студии.

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    Оказалось, что Евдокию мать бросила спустя восемь часов после рождения и бросила на скамейке в сквере. Милонов узнал об этом из выпуска новостей и удочерил девочку, дал ей свою фамилию. Сейчас малышке пять лет.

    Мать ребенка — гражданка Узбекистана, она работала в кафе охранником. О беременности женщина никому из коллег не рассказывала. Да никто и не догадывался — она была пухленькой. Когда начались роды, сотрудница заведения ушла в туалет и родила там девочку. После она с младенцем восемь часов каталась в общественном транспорте. А затем уроженка Узбекистана бросила ребенка в сквере и снова вышла на работу.

    Узнав историю Евдокии, Кудрявцева расплакалась.

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    После в эфире программы появилась и сама приемная дочка Милонова. Она рассказала, что ходит на гимнастику. А еще девочка всегда ждет дома папу, который «работает работу в Москве, а потом садится на самолет и прилетает домой». Евдокия поделилась секретом, какой подарок ждет от Деда Мороза на Новый год, — кукольный домик.

    Милонов воспитывает шестерых детей: родных дочерей Марфу, Пелагею и сына Николая, а также приемных — Петра, Илью и Евдокию.