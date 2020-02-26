Милонов призвал запретить широкий прокат мультфильма «Вперед»

«Только враги нашего народа могут допустить и одобрить появление идеологической диверсии на экранах кинотеатров. На кого рассчитан данный мультфильм? На детей — им с юности хотят привить позитивное мышление относительно сексуальных девиаций. Если это не пропаганда гомосексуализма среди детей, то что это?», — заявил Милонов.

По информации «Царьграда», депутат планирует обратиться к главе Минкульта и потребовать отказаться от широкого проката мультфильма.

Всероссийская премьера американского детского фильма «Вперед» намечена на 5 марта. Зрители картины впервые увидят персонажа-гомосексуалиста.