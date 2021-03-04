Милонов призвал развивать применение статьи УК РФ о живодерстве

Для противодействия живодерам нужно не ужесточать соответствующую статью Уголовного кодекса России, а развивать ее применение. Мнением поделился депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщило РИА ФАН.

Он напомнил про существование статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Однако проблема заключается в том, что чаще всего преступления живодеров не расследуются.

«Конечно, это вопиющий случай. Сейчас запрещено, как раньше, вылавливать животных и убивать. Поэтому, естественно, это сделал какой-то живодер, негодяй», — прокомментировал парламентарий недавнюю жестокую расправу над собаками в Новомосковске.

По его словам, в аналогичных случаях важно не ужесточать статью о живодерстве, а примененять ее.

«Потому что эта статья, к сожалению, почти не применяется на практике. Поэтому те, кто совершает подобные преступления, уверены, что никто этим заниматься не будет, поэтому спокойно идут на преступление», — пояснил Милонов.

Ранее в Новомосковске Тульской области живодеры жестоко расправились с бездомными собаками. Небольшая стая бродячих четвероногих жила у теплотрассы. Местные жители их подкармливали, лечили и прививали. Живодеры расправились со взрослыми животными и щенками.