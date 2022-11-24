Власть 24 ноября 2022, 07:59 Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний Депутат Милонов разработал проект закона о запрете смены пола без медицинских показаний

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов разработал законопроект, который запрещает менять пол без медицинских показаний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

В проекте закона уточняется, что перечень медпоказаний для подобной операции будет определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Недееспособный совершеннолетний гражданин сможет пройти оперативное вмешательство по смене пола только после принятия судебного решения.

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Депутат выступает за то, чтобы допускать изменение половой принадлежности добровольно. Но для этого необходимо заключение консилиума.

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Перечень медпоказаний Милонов предложил определить властям.

Ранее сообщалось, что законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии прошел второе чтение в Госдуме. Глав комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что законопроект защищает традиционные российские ценности и поставит заслон распространению деструктивной информации