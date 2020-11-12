Милонов предложил запретить приглашать Дедов Морозов домой

Услуга вызова аниматора для развлечения ребенка популярна у жителей России в новогоднее время. Как считает депутат, в этом году из-за пандемии от таких подарков лучше отказаться. Милонов отметил, что в настоящее время это может быть небезопасно для здоровья.

По мнению парламентария, необходимо разработать соответствующие ограничительные меры. Он уточнил, что такую услугу можно предоставлять в онлайн-режиме.

«Думаю, если Дедушка со Снегурочкой принесут домой не только подарки, но и коронавирус, все члены семьи этому не очень обрадуются», — подчеркнул Милонов.

Он пояснил, что в первую очередь о таком временном нововведении должны задуматься власти тех городов, где заболеваемость наиболее высока. В их числе Москва и Санкт-Петербург.