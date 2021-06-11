Милонов предложил запретить критиковать российских футболистов

Необходимо запретить критиковать игру российских футболистов во время различных матчей и чемпионатов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, передала «Вечерняя Москва».

Политик направит обращение в Союз журналистов России и Российский футбольный союз.

«Я считаю, мы должны наложить мораторий на критику в адрес наших футболистов. На них лежит огромная ответственность, стресс — им и так нелегко в дни чемпионата. А то у нас как-то принято „диванными комментаторами“ сразу поднимать волну буквально оскорблений, если сборная в чем-то ошибается», — заявил Милонов.

По его словам, отечественные футболисты — сейчас как символ всей России. Спортсменам нужна не критика, а слова и действия в качестве поддержки. Поэтому депутат предложил игрокам сражаться с соперниками, а болельщикам — поддержать их на трибунах и перед телевизорами.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня, он продлится до 11 июля. Евро-2020 проведут на 11 стадионах в 11 городах 10 стран. Санкт-Петербург примет семь матчей.