Милонов предложил ввести новую уголовную статью о порнографии

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал создать отдельную статью в УК о наказании за порнографию с элементами изнасилования и нанесения увечий, в частности с беспомощными людьми и животными. Милонов обратился с таким предложением к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, сообщило РИА «Новости».

Немалую долю преступлений в России составляют деяния против половой неприкосновенности, указал депутат. Эти преступления совершают злодеи в угаре удовлетворения больной похоти, по его словам. Этому способствует распространение порнографии, отметил парламентарий. Милонов подчеркнул, что подобные материалы в интернете доступны в пару кликов. По его мнению, их просмотр подталкивает лиц с неуравновешенной психикой к жестоким преступлениям.

«На мой адрес поступает множество обращений, в которых граждане сообщают о существовании целого пласта порнографии, посвященного изнасилованиям, убийствам, половым актам с мертвыми, надругательствам», — посетовал депутат.

Милонов предложил ужесточить наказание за подобные материалы. Он считает, что это окажет благотворное влияние на борьбу с преступностью.

Ранее Милонов предложил разрешить многодетным семьям парковаться на местах для инвалидов.