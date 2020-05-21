Милонов предложил временно запретить негативные новости

Ввести временный мораторий на публикацию негативных новостей предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее обращение он направил главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву.

«Каждый день мы читаем сводки о заболевших так же, как 75 лет назад наши деды читали сводки с фронтов Второй мировой войны. Именно в это сложное и опасное время возрастает значение любых средств массовой информации всех форматов», — заявил парламентарий.

На самоизоляции люди «впитывают каждое слово журналистов». Однако наравне с добросовестными журналистами работают и те, кто «вбрасывает» сообщения, вызывающие отрицательные эмоции, отметил Миронов.

В погоне за рейтингом и цитируемостью авторы новостей могут публиковать сообщения с сильным негативным окрасом, в том числе, искаженные факты и слухи, добавил Милонов.

Депутат порекомендовал заменить новости, вызывающие у человека страх и гнев, на конструктивную информацию.

«Используя весь Ваш авторитет, а также авторитет крупнейшего профессионального объединения журналистов, наша страна должна получить глоток свежего информационного воздуха и позитива во время черного времени разгула коронавирусного поветрия, — говорится в обращении Милонова.

Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников посоветовал не читать и вникать в негативные новости, особенно в период самоизоляции. Лучше держаться от этого подальше: «посмотрели статистику — и достаточно», отметил он.