Милонов предложил повысить налоги для Бузовой и Милохина

Для певицы Ольги Бузовой и тиктокера Дани Милохина нужно повысить налоги. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщило Ura.ru.

«Повысил бы налоги, конечно, на всяких Ольг Бузовых и Дань Милохиных. Они сейчас очень маленькие налоги платят, а должны платить налоги больше», — сказал чиновник.

По его мнению, такую меру необходимо распространить на всех «социально безответственных артистов». А полученные средства стоит направить на помощь бедным.

Кроме того, Милонов призвал поднять цены на водку и табак, а еще он бы повысил налогообложение букмекерских контор. Депутат предложил ввести заградительные налоги на деятельность микрофинансовых организаций.

«Заставил бы их платить 90% налогов. Здесь не столько бы мы с них получили налогов, сколько дождались смерти этих организаций», — отметил депутат.

Такую же ставку Милонов предложил ввести для коллекторских агентств.

Согласно опросу ВЦИОМ, больше половины россиян (54%) готовы платить высокие налоги, если это позволит поддерживать бедных. Причем 83% опрошенных считают, что шкала налогообложения должна быть прогрессивной. Это значит, что чем богаче человек, тем больший налог он обязан платить.