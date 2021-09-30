Милонов предложил отправлять мужчин с цветным маникюром на исправительные работы

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что мужской маникюр с покрытием — это «гей-пропаганда», с которой нужно бороться. Об этом сообщил Life.

По его словам, следить за ногтями мужчинам можно, а вот делать на ногтях цветное покрытие — нет. По мнению Милонова, это говорит о наличии психического отклонения.

«Это свидетельство о том, что у человека психические отклонения. Его надо как минимум отправить на консультацию к психиатру», — заявил он.

Также депутат считает, что женщинам стоит показывать таких мужчин как «маньяков». Он сравнил мужской маникюр с покрытием с курением и алкоголизмом. По его мнению, с этим нужно одинаково бороться.

«Публичная демонстрация такого маникюра является откровенной гей-пропагандой. И этот маникюр надо смывать с них, брать ацетон и давать им, и штрафовать. А если не захотят исправиться, то на исправительные работы — улицы мести. Маникюр у них сам слезет», — заявил Милонов.

Ранее Милонов предложил нанести на форму футболистов новые символы, связанные с традиционными отношениями мужчины и женщины.