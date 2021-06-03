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    03 июня 2021, 06:19

    Милонов предложил лишить пенсии некоторых россиян

    Екатерина Шамина

    Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить коллекторов пенсии. Он считает, они не достойны называть себя гражданином.

    Милонов предложил лишить пенсии некоторых россиян

    Людям, которые работали коллекторами, нужно запретить занимать какую-либо должность, заявил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    «Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации. Только государство, репрессивная функция должна быть только у государства», — отметил Милонов.

    Депутат заявил, что коллекторы должны до конца своей жизни просить прощения у общества. При этом их нужно приговорить судом к 10 годам исправительных работ. Виталий Милонов добавил, что хочет признать коллекторов «животными», не подпадающих под статью 245 «Жестокое обращение с животными».

    В Совете Федерации рассматривают поправки в закон, которые предусматривают увеличение штрафа за незаконную деятельность коллекторов до 500 тысяч рублей. Автор поправок предлагает наказывать за правонарушение не только коллекторов, но и кредитные организации.