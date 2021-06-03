Милонов предложил лишить пенсии некоторых россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить коллекторов пенсии. Он считает, они не достойны называть себя гражданином.

Людям, которые работали коллекторами, нужно запретить занимать какую-либо должность, заявил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации. Только государство, репрессивная функция должна быть только у государства», — отметил Милонов.

Депутат заявил, что коллекторы должны до конца своей жизни просить прощения у общества. При этом их нужно приговорить судом к 10 годам исправительных работ. Виталий Милонов добавил, что хочет признать коллекторов «животными», не подпадающих под статью 245 «Жестокое обращение с животными».

В Совете Федерации рассматривают поправки в закон, которые предусматривают увеличение штрафа за незаконную деятельность коллекторов до 500 тысяч рублей. Автор поправок предлагает наказывать за правонарушение не только коллекторов, но и кредитные организации.