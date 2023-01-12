Власть 12 января 2023, 11:55 Милонов предложил делать вывески в исторических центрах российских городов в старом стиле

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил распространить успешный опыт Рыбинска Ярославской области на все исторические центры России, сделав проект стилизации наружной рекламы под XIX век. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Милонов направил письмо министру культуры Ольге Любимовой, в котором написал, что облик исторических улиц «замусорен» вывесками и информационными стендами.

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«В ряде российских городов на уровне местной инициативы реализуется принцип „рекламного единообразия“, в рамках которого „рекламный шум“ не только не портит уличные ансамбли, но и являет собой уместное дополнение к зданиям и памятникам», — добавил депутат.

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Он отметил, что все исторические и туристические улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего и Великого Новгорода, Пскова нужно привести к единому стилю.

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