Милонов предложил дарить молодоженам отдых на отечественных курортах

Россиянам до 35 лет, которые вступают в брак, предложили выдавать сертификаты на отдых на отечественных курортах. С таким письмом обратился депутат Госдумы Виталий Милонов к председателю правительства Михаилу Мишустину. Об этом написал RT.

«Одной из стимулирующих мер к вступлению в брак мог бы стать подарок для молодоженов от государства в виде сертификата на отдых на отечественных курортах или же (по выбору) компенсация стоимости транспортных расходов к месту свадебного путешествия», — говорится в тексте письма.

Милонов добавил, что многие молодые люди медлят со свадьбой из-за того, что не имеют достаточных финансовых возможностей. Такая мера поддержки, в виде сертификата на отдых, могла бы укрепить институт брака и стимулировать россиян к созданию семьи.