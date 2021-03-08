Милонов пожаловался на недостаточный размер зарплат депутатов Госдумы

Депутаты, возможно, получают необоснованно большие деньги, однако их едва хватает на содержание семьи и расходы по содержанию работников. Все считают доходы, однако многие забывают про траты, отметил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Об этом он рассказал «Вечерней Москве». Милонов отметил, что не считает зарплату депутатов сильно увеличенной.

«Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты (я просто живу на два города), на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации», — отметил он.

Милонов уточнил, что сейчас зарплата депутатов не превышает 300 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что это, возможно, «необоснованно много», однако напомнил, что на старте избирательной кампании политик тратит огромные деньги. Он подчеркнул, что выражение, будто в политики идут люди со ста рублями в кармане ложно — депутату нужны деньги для участия в выборах.

Милонов уточнил, что негативно относится к депутатам в нижней палате, которые тоже поддерживают идею урезать зарплаты законодателей до 40 тысяч рублей в месяц. Он заявил, что именно такие люди никогда не пользовались зарплатными картами, получая средства со стороны.