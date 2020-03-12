Милонов попросил МВД наказывать взрослых за покупку алкоголя подросткам

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести административное наказание для людей, покупающих алкоголь и сигареты несовершеннолетним. С такой идеей он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Проблема вовлечения детей и подростков в мир пагубных привычек еще достаточно велика. И дело не в том, что сотрудники российской полиции и уполномоченные органы недостаточно внимательно относятся к этой проблеме», — написал Милонов в своем обращении к Колокольцеву. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

По его словам, многие дети (особенно из неблагополучных семей) сами неравнодушны к «взрослой заразе». Депутат вспомнил один случай в Санкт-Петербурге. Тогда к нему подошли подростки и попросили купить сигареты. Дети объяснили Милонову, что им не продали табачные изделия из-за возраста. Парламентарий поговорил со школьниками и попытался донести до них, что курить вредно и не надо становиться заложниками этой пагубной привычки в таком юном возрасте.

После встречи со школьниками Милонов понял, что в законодательстве есть пробелы по этому вопросу. Ведь оно не запрещает взрослым покупать детям алкоголь и сигареты. Депутат предложил Колокольцеву ввести за подобные действия административную ответственность. Реакция главы МВД на это письмо пока не известна.

Госдума предпринимает и другие шаги по борьбе с курением. В скором времени депутаты могут принять закон, запрещающий продажу конфет и жвачек с никотином.