Милонов попросил Бузову не исполнять гимн России

Певице Ольге Бузовой нельзя позволить исполнять гимн России на крупных мероприятиях. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщила Общественная служба новостей.

Артистке не хватает вокальных данных для исполнения торжественной песни.

Депутат напомнил, что гимн России — не просто песня «трататульки-тратата», которую можно исполнять «под фанеру». Напротив, гимн — государственная песня с определенным статусом. В основном эту торжественную патриотическую композицию исполняют люди с хорошими вокальными данными.

«К сожалению, Оля не подпадает под эту категорию. Но она может, предположим, станцевать. Не под гимн, а под русскую народную песню. Может, если брать спортивное мероприятие, стать частью бодипозитивного, возрастного клуба чирлидерш, но не петь гимн», — заявил Милонов.

Поэтому парламентарий обратился к Бузовой с огромной просьбой — не петь гимн России. Иначе он заплачет. Выступление артистки напомнит ему известный фрагмент из фильма с Лесли Нильсеном.

Ранее Бузова сама захотела исполнить гимн России, о чем и написала в Instagram. Ведущая готова выступать хоть на чемпионате мира, хоть на Олимпиаде, хоть во время Парада Победы. Однако россияне не поддержали Бузову. Певец и композитор Юрий Лоза тоже негативно отреагировал на идею представительницы шоу-бизнеса. По его словам, не каждый может представлять свою страну на важных событиях