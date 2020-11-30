Милонов пообещал после выздоровления от ковида носить маску «из солидарности»

Он уточнил, что итоги теста будут известны в понедельник, 30 ноября. Парламентарий подчеркнул, что даже если тест на СОVID-19 окажется отрицательным и покажет наличие антител, он не перестанет использовать маску.

«Буду носить из принципа солидарности. Мне-то она не нужна будет даже даром. Но я все-таки публичный человек, и буду носить маску, чтобы никого не смущать и не быть примером для тех, кто не носит маски», — пояснил Милонов.

О заражении депутата коронавирусом стало известно 18 ноября. Он перенес болезнь в легкой форме, а компьютерную томографию не делал. Милонов не знает, где конкретно подхватил вирус. Перед инфицированием он был на мероприятиях, связанных с посещением поликлиник и больниц с COVID-пациентами.