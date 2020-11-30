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    30 ноября 2020, 15:06

    Милонов пообещал после выздоровления от ковида носить маску «из солидарности»

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с сайтом «Петербургский дневник» рассказал, что ждет результаты анализа на коронавирус, который покажет, выздоровел ли он.
    Милонов пообещал после выздоровления от ковида носить маску «из солидарности»

    Он уточнил, что итоги теста будут известны в понедельник, 30 ноября. Парламентарий подчеркнул, что даже если тест на СОVID-19 окажется отрицательным и покажет наличие антител, он не перестанет использовать маску.

    «Буду носить из принципа солидарности. Мне-то она не нужна будет даже даром. Но я все-таки публичный человек, и буду носить маску, чтобы никого не смущать и не быть примером для тех, кто не носит маски», — пояснил Милонов.

    О заражении депутата коронавирусом стало известно 18 ноября. Он перенес болезнь в легкой форме, а компьютерную томографию не делал. Милонов не знает, где конкретно подхватил вирус. Перед инфицированием он был на мероприятиях, связанных с посещением поликлиник и больниц с COVID-пациентами.