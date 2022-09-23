«Не могу остаться в стороне». Милонов объяснил, почему направил прошение об отправке в зону спецоперации | 360°

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«Не могу остаться в стороне». Милонов объяснил, почему направил прошение об отправке в зону спецоперации

Депутат Милонов надеется, что его отправят на СВО и он принесет пользу ВС РФ

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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов действительно подал прошение секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку отправить его в зону СВО. Милонов в разговоре с «360» заявил, что у него есть опыт и он надеется на положительное решение.

«Да, я направил руководителю нашей партии Андрею Турчаку соответствующее обращение и сказал, что я прошу меня сейчас мобилизовать по единороссовскому призыву. Андрей Анатольевич опубликовал четкий и понятный пост про отношение нашей партии к мобилизации. Я посчитал, что не могу оставаться в стороне», — рассказал он.

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У него есть опыт участия в подобных действиях.

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«Я имею опыт службы в Народной милиции ДНР, в артиллерийской батарее», — добавил Милонов.

Он выразил надежду, что принесет пользу российской армии. Парламентарий сказал, что партия будет согласовывать кандидатуры для участия в СВО с Минобороны РФ.

«Думаю, что будет положительное решение. По крайней мере, на это надеюсь», — заключил он.

Ранее 23 сентября сообщалось, что четыре депутата Думы попросили их отправить в зону спецоперации.

Виталий Милонов

Частичная мобилизация в РФ

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