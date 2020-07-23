Милонов поделился своим отношением к служебным романам и харассменту

По его мнению, в последнее время отношение общественности к людям, распускающим руки на работе, стало резко негативным.

При этом он считает, что не только «негодяйские» начальники могут инициировать неформальные отношения на работе. Напротив, есть много людей, которые приезжают покорять Москву и заводят на работе неформальные отношения, уверен Милонов. Он заявил, что те считают этот путь единственным для построения своей карьеры.

«И тогда что? Мы будем осуждать их, что они домогаются начальников, считают, что пока „кожа молода“, надо делать по максимуму все?» — поинтересовался депутат.

В целом ситуация может измениться, когда критерии оценки эффективности сотрудника будут строиться только на объективном мнении о его профессионализме, а не на эмоциональном личном отношении к нему.

Однако Милонов знает много пар, в том числе и семейных, чьи счастливые отношения завязались на рабочем месте.

«Ну, во всем мире есть любимые помощницы или помощники. Это человеческая жизнь, и я категорически не согласен, что всегда это плохо», — отметил Милонов.

Он знает много примеров о взаимоотношениях начальника и подчиненного, которые переросли в крепкие союзы. Для этого главное иметь чувство такта, меры и собственного достоинства.