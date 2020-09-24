Милонов оценил шансы Эльмана Пашаева попасть в Госдуму
Виталий Милонов, член комитета Государственной думы по международным делам, считает, что у бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева нет шансов избраться в нижнюю палату парламента. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Может попасть, только если устроится уборщиком туалетов. Это единственный его шанс оказаться в рамках Государственной Думы или даже муниципального совета», — приводит слова Милонова НСН.
Политик напомнил, что депутатом становятся после избрания людьми кандидатуры на голосовании. Он выразил мнение, что Пашаева в этом деле никто не поддержит — ни сторонники Михаила Ефремова, ни противники.