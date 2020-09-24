Милонов оценил шансы Эльмана Пашаева попасть в Госдуму

«Может попасть, только если устроится уборщиком туалетов. Это единственный его шанс оказаться в рамках Государственной Думы или даже муниципального совета», — приводит слова Милонова НСН.

Политик напомнил, что депутатом становятся после избрания людьми кандидатуры на голосовании. Он выразил мнение, что Пашаева в этом деле никто не поддержит — ни сторонники Михаила Ефремова, ни противники.