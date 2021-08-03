Милонов обвинил Украину в раздувании страха перед Россией

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова профессора Королевского колледжа Лондона Максимилиана о том, что Россия собирается напасть на Украину и Евросоюз. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, такие слухи распускает Украина, чтобы получить от Евросоюза деньги «под предлогом защиты». Милонов отметил, что в реальности никакой угрозы не существует.

«Нужно понимать, что украинские пропагандисты пусть и не серьезного специалиста, но какого-то эксперта могут одурманить, и он садится в лужу. Всерьез воспринимать его никто не будет», — считает депутат.