Милонов испугался за судьбы воспитателей после убийства в детсаду Нарьян-Мара

«Самое плохое, что еще может случиться, — найдут самого слабого из виновных и перевалят вину не на виновного, а на беззащитного. Таким человеком может оказаться воспитатель, который, например, отошел в туалет», — отметил Милонов.

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Депутат напомнил, что по идее заведующая детсадом должна организовать систему, при которой дети никогда не останутся без присмотра взрослых. Однако в реальности это не всегда возможно.

«Мы же не можем за каждым ребенком приставить надзирателя. Поэтому сделать так, чтоб дети всегда были под контролем, практически невозможно», — заявил Милонов.

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Депутат поражается, как много людей с серьезными психиатрическими заболеваниями разгуливают на свободе. Он отметил, что дешевле было бы таких пациентов держать в психбольницах, где они не смогут навредить даже себе. Во времена СССР работало больше психбольниц. Все психически больные люди находились под контролем.

Ранее пьяный мужчина 36 лет напал на шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара. Денис Поздеев ударил малыша ножом в шею, ребенок умер на месте. Мужчина признался, что услышал голоса в голове, которые требовали убить ребенка, поэтому и пошел на преступление. Известно, что мужчина состоит на учете у нарколога.

Возбуждены уголовные дела по трем статьям в отношении работников ЧОП и сотрудников детсада. Подозреваемый задержан.