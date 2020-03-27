Милонов: буфеты Госдумы закрыли из-за коронавируса

«В понедельник все депутаты Госдумы будут сдавать тесты на коронавирус. Для этого в парламент приедет специальная лаборатория. Если кто-то из депутатов в этот день будет находиться в регионах, то он должен пройти обследование в любом медицинском центре. До вечера понедельника мы все должны предоставить справки о своем здоровье. У нас нет в регламенте дистанционных заседаний, а принять ряд важных законов, связанных с пандемией коронавируса, нужно, и делать это мы должны лично», — отметил Милонов.

По словам депутата, в Госдуме стараются максимально защитить работников от заражения.

«Мы отпустили практически всех помощников, остались буквально единицы, без которых не обойтись. Все мои помощники находятся на удаленке. У нас даже буфеты закрыты, чтобы люди не заражались, но депутаты, а нас 450 человек, будут заседать. Законы нужно принимать безотлагательно», — добавил парламентарий.

Милонов уточнил, что сейчас находится в Санкт-Петербурге на региональной неделе.

«У нас региональная неделя. Она очень сложная из-за того, что есть ограничения по приему избирателей. Запрещены все массовые приемы людей, но нельзя откладывать текущие важные задачи. Да, я пытаюсь меньше бывать в приемных. Личный прием избирателей был прекращен уже на этой неделе. Все сотрудники переведены на удаленный режим работы, но избиратели могут позвонить мне по телефону, обратиться онлайн. Если уж возникает совсем какое-то неотложное дело, то я встречаюсь с людьми на улице. Ну, а поскольку в понедельник меня в Госдуме не будет, сдам тест на коронавирус в каком-нибудь петербургском центре на выходных, иначе не буду допущен к заседанию во вторник», — пояснил депутат.