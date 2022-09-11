Более 1,5 миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании | 360°

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Более 1,5 миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании

Свыше 1,5 миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании на выборах

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Более полутора миллиона москвичей приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов. Таковы данные сайта по наблюдению за ходом электронного голосования.

По состоянию на 10:00 по Москве выдали уже 1 538 102 бюллетеня для электронного голосования, свой выбор сделали 1 485 800 человек.

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Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев рассказал, что наблюдатели в Москве отметили увеличение числа избирателей в воскресенье.

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Глава Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии России Александр Сокольчук сообщил, что результаты дистанционного электронного голосования в регионах опубликуют на сайте ЦИК РФ в ночь на понедельник.

Выборы различного уровня проходят в России с 9 по 11 сентября в 82 регионах. Всего проведут 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. В 14 регионах страны состоятся прямые выборы губернаторов.

Москва

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