«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому „Северный поток — 2“ будет достроен», — заявил он.

При этом глава «Газпрома» отметил, что для выполнения этого задания потребуется немного больше времени, чем рассчитывали ранее, но никаких технологических препятствий для завершения строительства собственными силами нет.

Накануне о том, что Россия самостоятельно проложит трубы на последнем участке «Северного потока — 2» заявил президент России Владимир Путин. Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Надеюсь, до конца этого года или максимум до конца первого квартала 2021 года работа будет завершена, а газопровод заработает», — сказал российский лидер.

Ангела Меркель подчеркнула, что строительство газопровода нужно завершить. Она отметила, что проект легитимизирован европейским законодательством.

«Царьград» уточнил, что Меркель в своем выступлении пояснила, что не поддерживает американские санкции. По ее словам, ни о какой односторонней зависимости Европы от России говорить нельзя, так как газ в регион поступает по нескольким каналам.

Остановка работы по укладке труб на дне моря произошла после выхода из проекта швейцарской фирмы Allseas. Фирму напугали принятые США санкции в отношении предприятий, которые принимали участие в строительстве российских газопроводов.

Для завершения работ по «Северному потоку - 2» Россия может использовать судно «Академик Черский», которое специализируется на подводной укладке труб. Как сообщил сайт «Утро.ру», об этом заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Он пояснил, что для этого корабль нужно перевести из порта Находки на Балтику.