Миллер объяснил затягивание подписания транзитного контракта с Украиной

По словам главы российской компании, оператор соседней страны должен пройти процедуру сертификации/ При этом подача заявки на бронирование мощностей транзита газа необходимо провести заранее.

Зеленский заявил о необходимости подписать долгосрочный газовый договор с Россией Подробнее

«Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее», — подчеркнул Алексей Миллер.

По его словам, предложение по заключению нового контракта или продления уже действующего документа в Киев уже направили. Но ответа пока не получили.

Между тем, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев направил в Секретариат Энергетического сообщества Европы все необходимые документы для получения сертификата нового оператора газотранспортной системы Украины. Об этом он сообщил в беседе с «Интерфаксом». По его словам, сертифицированный оператор начнет работать до 26 декабря.

Срок договора о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря. Ранее стало известно, что «Газпром» в своем предложении о продлении действия документа или оформлении нового сроком на год поставил условие о взаимном отказе в судебных претензиях с компанией «Нафтогаз». В ответ исполнительный директор украинской фирмы Юрий Витренко заявил, что если «Газпром» не готов расплатиться деньгами по решению Стокгольмского арбитража, то можно оплатить поставками газа.

О том, что Киеву необходимо договорится с Россией о заключении долгосрочного газового транзитного контракта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что этот вопрос остается приоритетным, как для его страны, так и для энергобезопасности всей Европы.