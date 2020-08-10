В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошла акция протеста из-за предварительных результатов голосования. Несогласные горожане выходили на улицы Минска толпами. Местные власти предприняли попытку утихомирить людей с помощью светошумовых гранат, спецтехники и ОМОНа.

Но многие сотрудники силовых структур опустили свои щиты, тем самым показав близость к настроению народа. Этот случай для радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Если оно такое есть в Белоруссии, то, если ситуация не изменится, их уволят, как минимум… Сотрудники милиции, они видят общую ситуацию, они такие же люди. Слабости здесь нет Михаил Пашкин.

Также Пашкин отметил, что милиция была всегда народной и этот эпизод тому доказательство. По его словам, сотрудники милиции всегда должны действовать по закону даже в том случае, если им отдают незаконный приказ.

Ранее стало известно, что белорусский блогер Степан Путило призвал соотечественников принять участие в забастовке, которая должна начаться 11 августа в 19:00. По мнению Путило, забастовка заставит власти провести выборы повторно.