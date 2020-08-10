«Милиция — это милые лица»: московские полицейские объяснили опущенные щиты белорусских силовиков
Но многие сотрудники силовых структур опустили свои щиты, тем самым показав близость к настроению народа. Этот случай для радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Если оно такое есть в Белоруссии, то, если ситуация не изменится, их уволят, как минимум… Сотрудники милиции, они видят общую ситуацию, они такие же люди. Слабости здесь нетМихаил Пашкин.
Также Пашкин отметил, что милиция была всегда народной и этот эпизод тому доказательство. По его словам, сотрудники милиции всегда должны действовать по закону даже в том случае, если им отдают незаконный приказ.
Ранее стало известно, что белорусский блогер Степан Путило призвал соотечественников принять участие в забастовке, которая должна начаться 11 августа в 19:00. По мнению Путило, забастовка заставит власти провести выборы повторно.