Важное 25 января 2024, 14:10 Милитаристские заявления. Кремль предупредил об опасности для Калининграда Песков заявил об опасности для Калининграда со стороны Прибалтики РИА «Новости»

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Для Калининграда существует опасность в стратегическом плане. В соседней Прибалтике делают милитаристские заявления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе — соседняя Прибалтика и так далее», — отметил он.

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Эти страны пронизаны русофобскими настроениями, они затягивают к себе на территорию все больше военной техники, отметил Песков. Все это представляет опасность и требует дополнительных мер для надежного обеспечения безопасности России.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в целом западные страны продолжают занимать жесткую антироссийскую позицию.

Песков также высказался о военных учениях НАТО у российских границ. Он подчеркнул, что руководство РФ прекрасно знает, в пик кому проводятся мероприятия альянса. Россия «никогда не носила розовые очки», заключил пресс-секретарь президента.