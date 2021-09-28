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    28 сентября 2021, 18:58

    Михаила Ванина назначили новым послом РФ в Латвии

    Оксана Лавнюженко

    Президент России Владимир Путин назначил Михаила Ванина новым послом России в Латвии. Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующий указ, который был опубликован на официальном сайте правовой информации.

    «Назначить Ванина Михаила Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвийской Республике», — говорится в документе.

    Ранее Путин назначил нового посла в ОАЭ. Этот пост в Объединенных Арабских Эмиратах занял замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Тимур Забиров.