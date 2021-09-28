Михаила Ванина назначили новым послом РФ в Латвии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Ванина новым послом России в Латвии. Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующий указ, который был опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Ванина Михаила Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвийской Республике», — говорится в документе. Ранее Путин назначил нового посла в ОАЭ. Этот пост в Объединенных Арабских Эмиратах занял замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Тимур Забиров.