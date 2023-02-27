Власть 27 февраля 2023, 18:42 Михаил Онуфриенко и Юрий Подоляка получили благодарность от Путина Путин подписал указ о благодарностях блогерам Михаилу Онуфриенко и Юрию Подоляке РИА «Новости»

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Освещающие главные события специальной военной операции блогеры и журналисты Михаил Онуфриенко, Юрий Подоляка и Дмитрий Пучков получили благодарность президента России Владимира Путина. Об этом говорится в опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов указе главы государства.

В документе отметили, что благодарность они получили за вклад в работу Российского военного-исторического общества.

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«Объявить благодарность президента России <...> Онуфриенко Михаилу Борисовичу — журналисту, волонтеру Общероссийской общественно-государственной организации „Российское военно-историческое общество“; Подоляке Юрию Ивановичу — журналисту; Пучкову Дмитрию Юрьевичу — журналисту, продюсеру», — говорится в тексте указа.

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Всего в список благодарностей за вклад в работу Российского военного-исторического общества включили 10 человек.

Михаил Онуфриенко — военно-политический публицист, освещающий события на Украине и в Донбассе с 2014 года. После начала специальной военной операции он стал постоянным экспертом «360». В своих выпусках он рассказывает об основных событиях, которые произошли в местах проведения боевых действий, и дает прогнозы о развитии ситуации в дальнейшем.