Глава ФНС России Михаил Мишустин отметил важность налогообложения цифровой экономики. По его словам, этот вопрос сейчас главный на повестке у ОЭСР и Большой двадцатки. Мишустин пояснил, что экономике совместного потребления нужны новые подходы, в том числе и в налоговом администрировании.

Михаил Мишустин отметил, что все технологические достижения ФНС — это совместная работа Правительства, Минфина, ФТС, Федерального казначейства и других ведомств России.

«Это кумулятивная долгая работа правительства. Хочу сказать о роли Минфина, нашего коллективного Минфина. Это Антон Германович Силуанов, казначейство, таможенная служба, руководители департаментов Минфина. Это непростая история — создать правила, инструменты, методологию для того, чтобы все работало. Мы работаем командно, нам также помогают правоохранительные органы, ЦБ, Росфинмониторинг. Это большая команда — команда президента России», — отметил Мишустин.

Глава Налоговой службы отметил, что в России сформировались несколько технологий, которыми начали интересоваться зарубежные администрации.

Первая такая технология — это возможность администрирования налогоплательщиков в одной точке.

«Нам удалось создать технологию единого личного кабинета для наших налогоплательщиков. И когда наш космонавт Павел Виноградов заплатил налог за землю с орбиты, об этом написали в Книге рекордов Гиннесса. Это стало возможно, когда мы создали технологию бесконтактного администрирования: 30 млн человек платят налоги таким способом», — уточнил Мишустин.

Еще одна технология — это онлайн-ККТ. В этом году она удивила корреспондента Financial Times. АСК НДС — система, которая сама отслеживает цепочки создания добавленной стоимости. Так, налоговый разрыв составляет 0,6%. Европе в то же время этот показатель составляет от 10% и более.

Михаил Мишустин добавил, что в будущем налогового администрирования важно быть незаметными.

«Наши дети постоянно с мобильными телефонами. Заставить их читать нудные инструкции, Налоговый кодекс, заполнять декларации невозможно. Мы сейчас делаем шаги к отмене налоговой отчетности. Мы отменили всю кассовую отчетность, введя кассы онлайн. Следующий шаг в июле 2020 года отменить отчетность для тех предпринимателей, кто использует упрощенку по доходам. Я хочу, чтобы забыли о сложных финансовых отчетностях, а налоговая будет считать. Это несложно сделать. Кассовый аппарат генерирует информацию и передает информацию налоговой службе», — пояснил глава ФНС России.