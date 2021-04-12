Михаил Мишустин признался, кем хотел стать в детстве

Глава правительства России Михаил Мишустин признался, что в детстве хотел стать летчиком, сообщило РИА «Новости».

«Мы жили в свое время в летном городке, и отец моего друга был летчик и работал руководителем комплекса тренажеров. В свободное время мы приходили и учились, мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками», — процитировал премьер-министра сайт URA.ru.

По словам Мишустина, во времена его детства все мальчики мечтали работать в космической отрасли.

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