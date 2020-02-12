Михаил Мишустин поручил ФНС России создать «налоговый калькулятор» для бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе провести разъяснительную кампанию о преимуществах различных налоговых режимов для бизнеса в связи с предстоящим переходом с единого налога на вмененный доход. Об этом было заявлено на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области.

Председатель Правительства также поручил создать на сайте ФНС России «налоговый калькулятор», «чтобы предприниматель смотрел, что выгоднее». По словам премьер-министра, эта задача должна быть реализована в первом квартале текущего года. Глава ФНС России Даниил Егоров доложил, что соответствующий информационный ресурс планируется разместить на сайте Службы.

«Отдельно предложим модель „бесшовного“ перехода, потому что все режимы специальные, соответственно, требуют заявления. Чтобы в этот промежуток времени человек или компания не оказались в общем режиме, мы тоже предложим какое-то мягкое решение, чтобы людям было комфортно», — отметил Даниил Егоров.

Представители бизнеса, в свою очередь, попросили активнее информировать их о рисках приостановки счетов. Предприниматели отметили, что часто не успевают отследить задолженность на одном из многих счетов. Даниил Егоров рассказал, что ФНС России внедрила технологию анализа невыясненных платежей. За 2019 год 1 трлн рублей налоговики уточнили сами, не дожидаясь заявлений налогоплательщиков. Кроме того, с 1 апреля по небольшим долгам до 3 тысяч рублей ФНС России будет только уведомлять, а не блокировать счет.

Снизить риски технических долгов можно и за счет распространения механизма единого налогового платежа на юридических лиц и предпринимателей, добавил Даниил Егоров: «Достаточно хорошо зарекомендовавший себя институт единого платежа, который есть у физических лиц, когда на счете висят деньги, и если где-то есть недоимка, из этого счета сразу идет погашение. Без долгих процедур и заявлений. Как электронный кошелек».