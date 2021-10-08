Бывший первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ушел на самоизоляцию. Он здоров, но предпочел карантин по рекомендации врачей. Источники сообщили, что Горбачев находится на самоизоляции уже больше месяца.

Эту информацию не подтвердил в беседе с URA.RU помощник первого и единственного президента СССР Павел Палажченко.

«Карантин Михаил Сергеевич соблюдает, в его возрасте, конечно, надо придерживаться всех рекомендаций врачей, он это делает. Сроки карантина мы не комментируем. Могу сказать, что Горбачев находится в России, где же ему еще быть», — отметил Палаженко.

Он добавил, что Горбачев поздравил по телефону с днем рождения президента России Владимира Путина. Палаженко подчеркнул, что даже на карантине Горбачев внимательно следит за политической жизнью страны.

«У сотрудников Горбачев-фонда с Михаилом Сергеевичем постоянный телефонный контакт», — подчеркнул помощник Горбачева.

Две недели на самоизоляции находился с 14 сентября Владимир Путин. Он решил уйти на карантин после тесного общения с одним из заболевших сотрудников аппарата.