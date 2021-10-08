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    08 октября 2021, 01:31

    Михаил Горбачев ушел на самоизоляцию

    Павел Палаженко: Михаил Горбачев ушел на карантин

    Анастасия Кукова

    Бывший первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ушел на самоизоляцию. Он здоров, но предпочел карантин по рекомендации врачей. Источники сообщили, что Горбачев находится на самоизоляции уже больше месяца.

    Михаил Горбачев ушел на самоизоляцию

    Эту информацию не подтвердил в беседе с URA.RU помощник первого и единственного президента СССР Павел Палажченко.

    «Карантин Михаил Сергеевич соблюдает, в его возрасте, конечно, надо придерживаться всех рекомендаций врачей, он это делает. Сроки карантина мы не комментируем. Могу сказать, что Горбачев находится в России, где же ему еще быть», — отметил Палаженко.

    Он добавил, что Горбачев поздравил по телефону с днем рождения президента России Владимира Путина. Палаженко подчеркнул, что даже на карантине Горбачев внимательно следит за политической жизнью страны.

    «У сотрудников Горбачев-фонда с Михаилом Сергеевичем постоянный телефонный контакт», — подчеркнул помощник Горбачева.

    Две недели на самоизоляции находился с 14 сентября Владимир Путин. Он решил уйти на карантин после тесного общения с одним из заболевших сотрудников аппарата.